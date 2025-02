Anm: 'Sciopero a difesa della Costituzione, non di una casta'

"Non è uno sciopero contro qualcuno ma a difesa di una serie di principi della Costituzione in cui fermamente crediamo e che sono fondamentali per i cittadini. E' tutto fuorchè una difesa di casta. Noi non difendiamo nessun privilegio". Lo ha detto il presidente dell'Anm Cesare Parodi intervistato da Radio 24 a proposito dello sciopero di oggi dei magistrati.

"Che ci possa essere in prospettiva una mutazione genetica del pubblico ministero, che il pm possa essere condizionato dai poteri forti è un rischio concreto. E questo sarebbe l'aspetto più negativo per i cittadini comuni ".

Lo ha detto il presidente dell'Anm Cesare Parodi intervistato da Radio 24 parlando delle ragioni dello sciopero di oggi dei magistrati .

"Temiamo la rivisitazione del ruolo del pm che oggi è una grande garanzia per tutti i cittadini, libero di verificare i fatti a 360 gradi. Rinunciare a questa garanzia sarebbe molto grave" ha aggiunto il presidente dell'Anm. Il presidente del sindacato dei magistrati ha aggiunto che l'obiettivo è difendere "i principi sanciti dalla Costituzione in cui fermamente crediamo. Mi ferisce quando sento parlare da alcuni di questa protesta come una difesa di casta e di privilegi. Se fosse così la maggior parte di noi non sarebbe qui", ha aggiunto.

Flash mob dei magistrati sulla scalinata della Cassazione, in piazza Cavour a Roma, nel giorno dello sciopero nazionale indetto contro la riforma della giustizia e in particolare il progetto di separazione delle carriere. Toga sulle spalle, coccarda tricolore e con in mano una copia della Costituzione i manifestati si sono schierati sulle scale del Palazzaccio.

