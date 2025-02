Albanese tra i magistrati, Calamandrei lavorava per il futuro

"Io oggi sono Calamandrei. È stato un uomo coraggiosissimo. Nel nostro ambiente si dice che quando ripeti le cose sei un po' in ritardo. Calamandrei è sempre avanti, lavorava per il futuro". È quanto ha detto l'attore Antonio Albanese a margine dell'assemblea dei magistrati a Genova per lo sciopero indetto dall'Anm contro la riforma della giustizia, in risposta a quanto detto da Maurizio Gasparri.

L'aula magna è gremita di magistrati, con la toga e la coccarda tricolore al petto, e di cittadini venuti a esprimere solidarietà.



