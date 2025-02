Aggredita da un pitbull all'Aquila, muore dopo 8 mesi

Una donna di 74 anni è morta in ospedale all'Aquila otto mesi dopo essere stata aggredita da un pitbull in un'abitazione nella frazione del capoluogo di Sant'Elia.

La notizia è riportata da alcune testate locali come 'Il Centro' e l'edizione abruzzese de 'Il Messaggero'. La signora, Margherita Villante, aveva subito già diversi interventi chirurgici e l'amputazione parziale di entrambe le braccia ed era ricoverata all'ospedale San Salvatore per un intervento legato all'applicazione di protesi. Tuttavia, alcune complicazioni da accertare sono subentrate.

La donna era stata aggredita, mentre stava effettuando un trasloco insieme alla sorella in una villetta a schiera non lontana dal progetto Case di Sant'Elia.

Il pitbull, uscito dalla porta di una casa vicina, ha prima attaccato le due sorelle e poi ferito la stessa proprietaria. È stata disposta l'autopsia per far luce sulle cause della morte.





