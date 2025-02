Vespucci l'1 marzo a Trieste, al via il Tour Mediterraneo

Nave Amerigo Vespucci, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, insieme al "Villaggio IN Italia", arriveranno a Trieste il 1° marzo dove avrà inizio il "Tour Mediterraneo" che toccherà 17 città e si concluderà a Genova il 10 giugno, giornata della Marina Militare. Lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare sarà accolto da una Barcolana Special Edition, dal sorvolo delle Frecce Tricolori a cura della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare e dal volo dei paracadutisti del Gruppo Operativo Incursori della Marina Militare. Ad attendere Nave Amerigo Vespucci a Trieste anche le 10 imbarcazioni del "Marina Militare Nastro Rosa Tour", il Giro d'Italia in barca a vela. A bordo Caterina Banti, oro olimpico a Parigi e Giovanna Micol, entrata nella storia dell'America's Cup con il Team Luna Rossa. Al molo dei Bersaglieri di Piazza Unità d'Italia, vicino a Nave Vespucci, sarà ormeggiata, per l'occasione, Nave Trieste, la più grande e moderna unità in linea della Marina Militare. Nella sosta di Trieste debutterà al fianco della nave più bella del mondo il "Villaggio IN Italia", un luogo di racconto e condivisione dell'esperienza del Tour Mondiale e del Villaggio Italia: mini expo pluriennale itinerante voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto a cui hanno aderito 12 Ministeri, che ha raccontato le eccellenze del Made in Italy portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l'innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l'industria che fanno dell'Italia un Paese universalmente apprezzato. Un'esperienza che ha coinvolto oltre 400.000 visitatori e che ora, nel corso del Tour Mediterraneo, viene condivisa con tutti gli italiani e i visitatori attraverso l'esperienza collettiva del Villaggio IN Italia. Il Vespucci e il Villaggio IN Italia saranno aperti gratuitamente al pubblico con un ricco palinsesto tra cui tre eventi ANSA, media partner del Tour, che presenterà la V^ edizione del "Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d'Italia in barca a vela", il concorso "Generazione Vespucci" e un momento di confronto con il territorio con "Il Friuli Venezia Giulia accoglie Nave Vespucci, l'eccellenza italiana si racconta a Trieste".



