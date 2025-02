Sigonella in lockdown, ma erano solo controlli a un ingresso

La chiusura, per due ore, per una normale operazione di controllo che si ripete abitualmente, di uno degli ingressi nella base militare di Sigonella ha fatto scattare l'allarme sui social per un'errata interpretazione di un post della marina militare Usa che parlava di lockdown, riferendosi all'accesso al Nas 2. I controlli di routine, come confermano all'ANSA fonti militari italiane che controllano la base di Sigonella, sono stati già espletati e l'ingresso è stato riaperto.

"A causa di una situazione in corso - si leggeva nel post su Facebook - al punto di controllo dell'ingresso Nas 2 Sigonella è stato emesso un blocco. Il traffico in entrata e in uscita nei punti di controllo base Nas 2 è sicuro. Il traffico è stato reindirizzato alla porta Itaf est".



