Pioggia fa franare versante nello Spezzino, 25 persone isolate

Le piogge delle ultime ore hanno provocato una frana su una strada comunale a Calice al Cornoviglio, nello spezzino. Risultano isolate 25 persone. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco e i tecnici del Comune, le operazioni sono monitorate dalla Sala Operativa della Protezione civile.

L'assessore alla protezione civile Giacomo Raul Giampedrone è in contatto con il sindaco Federica Pecunia in attesa di aggiornamenti. In tarda mattinata è previsto il consulto tecnico del geologo per il disgaggio e la messa in sicurezza del versante.



