Omicidio Mastrapasqua, 'Rezza aveva già accoltellato un ragazzo'

Daniele Rezza, 20enne reo confesso dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso, per portargli via un paio di cuffie, con una coltellata al petto nella notte tra il 10 e l'11 ottobre scorso a Rozzano, qualche mese prima, a fine giugno, avrebbe aggredito, sempre nella cittadina dell'hinterland milanese, un ragazzo di 17 anni "con un coltello da cucina a lama seghettata". E colpendolo sempre al torace, ma per fortuna causandogli soltanto "un piccolo taglio" superficiale.

L'episodio inquietante, e che non venne denunciato, è venuto a galla dopo l'omicidio, nelle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, grazie alla testimonianza della sorella di Manuel, che in quei giorni, dopo la morte del fratello, aveva saputo da alcuni amici di quell'aggressione dell'estate precedente. E ha deciso di contattare il ragazzo che si era salvato, che è stato poi sentito a verbale, ricostruendo anche la precedente lite con Rezza su un tram di notte e poi quella coltellata da lui sferrata in strada, vicino alle abitazioni di entrambi.

Il nuovo episodio emerge ora con la chiusura di questa tranche d'inchiesta, sempre coordinata dalla pm Letizia Mocciato, per lesioni aggravate dall'uso dell'arma e porto del coltello a carico di Rezza, che è già a processo per omicidio volontario aggravato, con prima udienza fissata per il 14 aprile. Rezza, come ha messo a verbale la sorella di Mastrapasqua riportando il racconto riferito, "ha tirato fuori un coltello da cucina" e "ha tentato" di colpirlo, ma "per fortuna non ci è riuscito".

E' accaduto "a fine giugno-inizio luglio, prima del mio diciottesimo compleanno", ha spiegato il 18 ottobre scorso lo stesso ragazzo, raccontando, tra le altre cose, che anche "il padre di Daniele", intervenuto quando i due ragazzi si erano ritrovati in strada, "mi colpiva con uno schiaffo o un pugno".





