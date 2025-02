Oggi nelle scuole cattoliche si prega per il Papa

Tutte le scuole cattoliche oggi saranno unite nella preghiera per papa Francesco: si terrà infatti un momento di raccoglimento di studenti e famiglie per la salute del Papa e si produrranno video, disegni, pensieri che le scuole poi pubblicheranno sui propri siti, negli oratori e nelle parrocchie di riferimento o invieranno in Vaticano. "Gli facciamo così sentire la nostra vicinanza, il nostro sostegno e il nostro impego a camminare con lui sulla via del Vangelo", spega la presidente di Fidae, federazione di scuole cattoliche, Virginia Kalandich.

Tantissimi intanto sono i biglietti e i disegni prodotti dai bambini in questi giorni in tutta Italia. Gli ultimi solo in ordine di tempo sono quelli i ragazzi del doposcuola diocesano 'I talenti' di Monghidoro, in provincia di Bologna. "Simpatia, amore, dolcezza, gentilezza, generosità: questo è quello che ci hai insegnato. Ti ringraziamo e chiediamo alla Madre di Dio la tua guarigione, ne abbiamo bisogno, il mondo intero ne ha bisogno!", si legge in un bel disegno con al centro la scritta 'Pace' davanti ad un meravigioso arcobaleno, cuori e fiori.

Altri piccoli artisti hanno ha ritagliato forme di mani in cartone che si protendono verso la scritta "Caro Papa Francesco le nostre mani ti stringono in un abbraccio pieno di auguri!".

Un altro studente scrive semplicemente: "Caro Papa ti mando un pensiero" E sotto più piccolo: "Un messaggio augurale di buona guarigione per una persona molto speciale", con un cuore vicino.





