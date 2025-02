Niguarda miglior ospedale italiano, il 37mo al mondo per Newsweek. Secondo il Gemelli

L'ospedale Niguarda di Milano è il migliore d'Italia e il 37mo al mondo, secondo la classifica annuale "World's Best Hospitals" del settimanale Newsweek che prende in esame più di 2.400 ospedali di 30 Paesi. Al primo posto assoluto si classifica la clinica americana Mayo.

Fra le strutture sanitarie italiane, secondo posto per il Policlinico Gemelli, dove è ora ricoverato Papa Francesco, in 44ma posizione mondiale, seguito dal San Raffaele alla 54ma e dall'Humanitas (61), entrambi alle porte di Milano.



In totale solo 13 ospedali italiani figurano nella top 250 della classifica mondiale, e Niguarda si colloca al 37esimo posto guadagnando 15 posizioni. Nella valutazione sono stati considerati diversi fattori, tra cui i livelli di cura, la qualità della ricerca e la capacità di attrarre professionisti sanitari. Il punteggio di ogni ospedale si basa su un sondaggio online a cui hanno partecipato esperti medici, e su dati pubblici provenienti da sondaggi post-ricovero dei pazienti riguardo alla loro soddisfazione generale.



"La posizione di assoluto rilievo nella classifica globale - ha commentato il direttore generale dell'Ospedale Niguarda di Milano Alberto Zoli - sottolinea il nostro impegno costante nella ricerca, nell'insegnamento, nell'innovazione e nella cura dei pazienti, ma anche il valore della squadra dei professionisti di Niguarda, confermandoci ancora una volta un punto di riferimento per la sanità internazionale".



