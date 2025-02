Maltempo su tutta Italia con temporali, neve, vento e mareggiate

Spiccato maltempo su tutta l'Italia con alcune regioni colpite da temporali, altre da neve, vento e mareggiate. E' quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Nelle prossime ore - spiega - le piogge più intense colpiranno le regioni tirreniche e il Nord-Est. Sulle regioni di Nord-Ovest si apriranno ampie schiarite ma ci saranno venti in rinforzo anche di Foehn fino alle pianure pedemontane. Sulla fascia adriatica sarà ventoso, al Sud avremo anche temporali forti, in Sardegna soffierà un impetuoso maestrale". Dal pomeriggio le piogge più forti colpiranno ancora il Nord-Est e il Basso Tirreno. Prevista neve sull'Appennino settentrionale fino a 1000 metri di quota, mentre sulle Dolomiti scenderà fino a 800 metri.

Giovedì, il meteo migliora: dal mattino si apriranno ampie schiarite al Centro-Nord con un calo delle temperature minime ma un aumento delle massime. Al Sud e in particolare tra Sicilia, Calabria e Salento i rovesci saranno invece ancora localmente presenti. Dalla sera il tempo tornerà asciutto ovunque.

L'ultimo giorno di febbraio regalerà ancora prevalenza di sole salvo addensamenti e locale pioviggine tra Liguria di Levante ed Alta Toscana con una nuvolosità che conquisterà poi gran parte del versante tirrenico.

Infine nel weekend sono previste piogge e nevicate sia sabato sia domenica al Centro e al Nordovest. Su questi settori d'Italia potremo assistere a maltempo con neve in calo fino a 700-800 metri di quota sull'Appennino centrale.

Nel dettaglio - Mercoledì 26. Al Nord: maltempo su Lombardia sudorientale e Nord Est. Al Centro: maltempo. Al Sud: rovesci in Campania, Sicilia e poi Calabria, Basilicata e Puglia.

- Giovedì 27. Al Nord: bel tempo. Al Centro: più nubi sulle adriatiche con piovaschi intermittenti. Al Sud: residuo maltempo.

- Venerdì 28. Al Nord: peggiora sul Triveneto montuoso e sulla Liguria di levante, poi anche in Emilia. Al Centro: peggiora in Toscana. Al Sud: soleggiato.

- Tendenza: nuova perturbazione nel weekend con piogge e neve a bassa quota al Centro e al Nordovest, poi tempo in deciso miglioramento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA