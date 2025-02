Locatelli,sicurezza durante conflitti per persone con disabilità

"L'Italia è impegnata a garantire la tutela e la promozione dei diritti umani, il rispetto della vita e la parità di diritti per ogni persona. I diritti umani sono universali, indivisibili e fondamentali per raggiungere la pace e la sicurezza, la giustizia e lo sviluppo sostenibile. L'Italia è da tempo attiva nel Consiglio dei Diritti Umani. Siamo profondamente convinti del suo ruolo cruciale così come siamo convinti che la nostra grande capacità di cooperare, dialogare e agire concretamente possa contribuire in modo significativo alla sua attività". Lo ha detto la ministra o per le Disabilità Alessandra Locatelli intervenendo oggi a Ginevra al segmento di alto livello della 58ma sessione del Consiglio dei Diritti Umani.

"Per questo motivo abbiamo presentato la candidatura del nostro Paese al Consiglio dei Diritti Umani per il mandato 2026-2028 - ha aggiunto -. Una candidatura che mira a costruire ponti e promuovere il dialogo tra i diversi Paesi. Crediamo che solo lavorando insieme nel quadro delle Nazioni Unite possiamo costruire un futuro in cui i diritti umani non siano solo principi contenuti nei trattati, ma realtà vissute da tutte le persone".

Al termine Locatelli ha inaugurato la mostra "La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità attraverso gli occhi dei giovani", realizzata a partire dal fumetto "L'importante è vincere…Insieme" in collaborazione la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Le venti tavole grafiche sono state già esposte al Castello di Solfagnano in occasione del primo G7 Inclusione e Disabilità e alla Delegates Entrance del Palazzo delle Nazioni Unite a New York. Tra i tanti intervenuti: Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento Protezione Civile; Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana; Tatiana Valovaya, Direttore Generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

Nell'inaugurare la mostra la ministra ha ricordato che tra le otto priorità della Carta di Solfagnano, documento finale del G7 Inclusione e Disabilità, c'è la tutela e la messa in sicurezza delle persone con disabilità in caso di conflitti e crisi umanitarie: "Servono protocolli mirati e specifici - ha detto -. Il Governo italiano e la Croce Rossa Italiana hanno annunciato il pledge aperto in occasione della 34a Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa nello scorso ottobre per rafforzare la protezione e l'inclusione delle persone con disabilità durante i conflitti e i disastri.

Invitiamo quindi tutte le parti interessate - compresi gli Stati, le società nazionali, le organizzazioni della società civile - a sostenere questo impegno e a collaborare alla sua attuazione. Solo insieme possiamo fare di più e meglio, garantendo un'azione concreta e coordinata per difendere i diritti delle persone con disabilità".



