Lasciò 120mila euro al canile, Comune Bologna accetta l'eredità

Il Comune di Bologna ha accettato, con beneficio di inventario, il lascito ereditato dalla signora Luciana Buggetti, morta lo scorso anno, che nel suo testamento olografo ha disposto di donare i propri risparmi e investimenti in parti uguali alla Fondazione Ant e al Canile municipale, il Rifugio del cane e gatto a Trebbo di Reno, gestito dal Comune di Bologna.

L'atto di Giunta attesta che le risorse disponibili alla data del 30 gennaio 2025 sono di circa 120 mila euro, da cui devono essere dedotte tutte le spese connesse alla procedura di successione, sostenute e da sostenere, quali le spese a carico del curatore ereditario e le imposte di successione. In seguito il Comune acquisirà con variazione di bilancio la somma netta che, in conformità al volere espresso dalla defunta, sarà utilizzata a beneficio del rifugio.



