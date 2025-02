Derubati all'outlet, rientrano in Cina senza bagagli

Una coppia cinese con figli è tornata a casa da una vacanza in Italia avendo perso tutto: sono stati derubati all'outlet di Serravalle Scrivia (Alessandria), quando avevano lasciato in un'auto a noleggio i bagagli, per andare a fare shopping di grandi firme prima di ripartire. I carabinieri però hanno recuperato l'intera refurtiva, di valore cospicuo, e l'hanno spedita alla famiglia, ricevendo una mail di ringraziamento.

Le indagini dei militari hanno portato al recupero anche della refurtiva di altri colpi, tutti eseguiti su auto noleggiate da turisti e parcheggiate all'outlet: sono di tre piloti dell'Oman e di due coppie di Israele.

Tutto è partito proprio con la denuncia della famiglia cinese. Sul posto è arrivata una gazzella dei radiomobile di Novi Ligure e, individuati due autori del furto, ha recuperato alcune valigie. Analizzati intanto i filmati delle telecamere di sorveglianza, sono emersi altri furti e le pattuglie disponibili si sono impegnate nelle ricerche e i carabinieri di Voghera hanno individuato un'auto rubata con targhe clonate: a bordo c'è della refurtiva e il guidatore viene arrestato, mentre il passeggero, minorenne, denunciato.

Al momento di contattare i turisti per il riconoscimento della refurtiva per gli omaniti e gli israeliani è possibile, sono ancora in Italia, per i cinesi no, sono partiti. Recuperato il loro numero di telefono, i militari si sono organizzati per spedire i bagagli a Shangai. "Una settimana fa, mentre eravamo in Italia - si legge nella mail di ringraziamento ricevuta - abbiamo avuto la sfortuna di vederci rubare i bagagli, cosa che ci ha lasciato estremamente scoraggiati e frustrati. La perdita dei nostri effetti personali non solo ci ha causato disagi pratici, ma ha anche smorzato tutta la nostra esperienza di viaggio. Le parole mi mancano davvero - prosegue la lettera a proposito del ritrovamento e della spedizione ricevuta - quando provo a descrivere il travolgente senso di gioia e sollievo che ci ha travolti".



