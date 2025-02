AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 27 febbraio 2025:

ROMA - Camera, sala della Regina ore 12.00 "Ciclismo, valori e territori - La Coppa Italia delle Regioni 2025", convegno con il presidente della Camera, Fontana, Pella, Bardi, Abodi, ministro dello sport, Giorgetti, ministro dell'Economia, Roccella, ministra per la Famiglia, Santanchè, ministra del Turismo, Bugno, Moser, Nibali, Saronni

ROMA - Senato, sala Koch ore 11.00 'Per un'università nuova in un'Italia migliore', convegno con la ministro dell'Università Bernini e il consulente Mur per l'attuazione del Pnrr Paleari; a margine dalle 10.30 fuori al Senato protesta degli universitari per contestare il convegno

ROMA - Via Sant'Andrea delle Fratte ore 13.30 Pd, direzione nazionale. I lavori saranno aperti dalla relazione della segretaria Schlein

CITTA' VARIE - Sciopero dei magistrati in tutta Italia. Ci saranno iniziative ed eventi in tutti i distretti, aperti alla società civile. Per l'evento di Roma il raduno è previsto alle ore 10 in piazza Cavour. Sulla scalinata della Corte di cassazione un flash mob aprirà la manifestazione. i magistrati, in toga, indosseranno una coccarda tricolore e avranno in mano una copia della Costituzione

ROMA - Senato, Aula ore 15.00 Question time con i ministri Tajani, Giuli e Piantedosi

WASHINGTON - Il presidente Usa Donald Trump riceve il primo ministro britannico Keir Starmer

BOLOGNA - Stadio Dall'Ara ore 20.45 Serie A, Bologna-Milan, recupero nona giornata

