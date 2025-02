Una ragazza di 19 anni è morta investita da un'auto a Roma. E' accaduto su via Laurentina, all'altezza del civico 865. Alla guida della macchina un uomo di 72 anni. Sono in corso indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA