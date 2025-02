Tentò omicidio nel Casertano, latitante arrestato in Albania

Un 52enne albanese, condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per tentata estorsione, furto, rapina, tentato omicidio e sfruttamento della prostituzione, commessi nella provincia di Caserta tra il 2010 e il 2011, è stato arrestato in Albania dalla Polizia Albanese, che ha agito sulla base delle indagini svolte dalla Polizia di Stato della Questura di Caserta. L'arresto è avvenuto nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale di polizia. Il 52enne albanese nel 2010, insieme ad altri connazionali, aveva tentato di uccidere un uomo colpendolo con un coltello alla testa e al torace, quindi nello stesso anno si era reso responsabile di sfruttamento di due donne, che lui aveva costretto a prostituirsi, minacciandole e aggredendole fisicamente e più volte. Nel 2011 inoltre, a Calvi Risorta, con altri tre connazionali e un cittadino italiano, il 52enne aveva rubato cinque automezzi all'interno di un'area recintata, chiedendo successivamente alle vittime un riscatto per restituire i mezzi. Aveva quindi cercato di far perdere le proprie tracce in Italia, usando diversi pseudonimi, poi nel 2021, poco prima che diventasse definitiva la condanna, si è reso irreperibile ritornando in Albania, dove viveva sotto falso nome.

Le indagini della Squadra Mobile di Caserta sono andate avanti, e gli investigatori sono riusciti a ricostruire i movimenti del cittadino albanese, mentre il provvedimento di cattura emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli è stato esteso ed applicato in ambito internazionale.

La Squadra Mobile ha quindi condiviso le informazioni raccolte con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza che ha permesso alle autorità di polizia albanesi di localizzare il 52enne e arrestarlo. Nei suoi confronti sono già state avviate le procedure di estradizione affinché sconti la pena in Italia.





