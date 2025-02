Molestie a giovani pallavoliste, arrestato l'allenatore

Le molestava negli spogliatoi al termine degli allenamenti. E almeno in un caso gli abusi si sono consumati sull'auto dell'uomo, che si era offerto di riaccompagnare a casa una delle sue giocatrici. Sono sette sinora le vittime accertate, molestate dall'allenatore di una squadra di pallavolo di un piccolo comune del Varesotto. Sono tutte ragazzine, aspiranti pallavoliste o semplici appassionate tra i 13 e i 16 anni, che alla fine hanno confermato le accuse nei confronti del coach che ha approfittato del suo ruolo di educatore per abusare di adolescenti e giovani donne.

Questa mattina i carabinieri della compagnia di Varese, coordinati dalla procura, hanno arrestato con l'accusa di violenza sessuale su minore un allenatore di 53 anni, padre di famiglia e residente nel Varesotto, che nella società finita al centro delle indagini seguiva le squadre giovanili da più di due anni. Le manette sono scattate in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Varese su richiesta della procura cittadina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA