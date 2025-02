Lupi nel centro abitato di Sant'Arsenio, nel Salernitano, nella zona di via Cannavali. Lo annuncia in una nota stampa il sindaco, Donato Pica.

Gli avvistamenti, avvenuti durante le ore notturne (tra le 2.00 e le 5.00), sono stati registrati anche dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza comunale. "Si raccomanda comunque la massima prudenza, in quanto è necessario verificare se si tratti di un fenomeno isolato o di una situazione ricorrente", avverte il sindaco, che "invita pertanto tutta la cittadinanza a prestare attenzione, in particolare durante le ore notturne, quando si cammina a piedi o si praticano attività di corsa, footing e similari".

Gli avvistamenti sono stati segnalati sia ai Carabinieri forestali sia all'Asl veterinaria. Dal Comune fanno sapere che in caso di ulteriori avvistamenti bisogna contattare la Polizia municipale tramite il numero 392.15.63.680 (disponibile dalle 8:00 alle 20:00), mentre in caso di situazioni di pericolo imminente durante le ore notturne, si invitano i cittadini a contattare il 112.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA