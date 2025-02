La Diocesi Concordia-Pordenone chiama fedeli alla preghiera

Il vescovo di Concordia-Pordenone, mons. Giuseppe Pellegrini, ha invitato tutte le comunità cristiane della Diocesi per domani sera nel Duomo Concattedrale San Marco di Pordenone per una preghiera del Santo Rosario per assistere e sostenere Papa Francesco.

"Papa Francesco sta vivendo un tempo di fragilità e malattia e noi, come Chiesa di Concordia-Pordenone, vogliamo fargli sentire il calore della nostra vicinanza, la forza della nostra preghiera, l'affetto sincero di un popolo che lo stima e gli vuole bene - ha sottolineato il vescovo Pellegrini, che presiederà alla preghiera - Il ritrovarsi a pregare il Santo Rosario in presenza o attraverso i canali di comunicazione è un modo di manifestare la vicinanza della nostra Diocesi al Papa e a tutti i malati."



