Chiesta perizia psichiatrica per l'assassino di Sharon Verzeni

L'avvocato Giacomo Maj, legale di Moussa Sangare, reo confesso dell'omicidio di Sharon Verzeni, ha chiesto una perizia psichiatrica sulla capacità di stare in giudizio e sulla capacità di intendere e di volere al momento del fatto del suo assistito. Il legale ha parlato di "atteggiamenti distaccati dalla realtà" di Sangare in base ad alcune relazioni.

Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio si è opposto alla richiesta, sottolineando che dopo il delitto Sangare si è comportato "con una certa intelligenza": "E' scappato, ha cambiato la bicicletta, si è tagliato i capelli". Ritenerlo incapace di stare in giudizio, per il pm, è dunque una "forzatura logica".

L'imputato, prima che la corte d'assise di Bergamo si riunisse in camera di consiglio per decidere, alla richiesta dei giudici se volesse dire qualcosa ha gesticolato, borbottando: "Sono innocente".



