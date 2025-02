Cascina Spiotta: ad Alessandria al via il processo a tre ex Br

È cominciato oggi nel palazzo di giustizia di Alessandria il processo a tre ex brigatisti rossi per lo scontro a fuoco alla Cascina Spiotta del 5 giugno 1975. Al vaglio della Corte di Assise è stata portata la morte di un carabiniere, Giovanni D'Alfonso, della quale sono stati chiamati a rispondere, a vario titolo, due capi storici dell'organizzazione, Renato Curcio e Mario Moretti, 84 e 79 anni, e il militante Lauro Azzolini, 79 anni. Nessuno di loro è in aula.

Fra i presenti c'è Bruno D'Alfonso, figlio di Giovanni, che nel dicembre del 2021 fece riaprire l'indagine con un esposto cui era allegato un libro, "L'invisibile", scritto dai giornalisti Simona Folegnani e Bernardo Lupacchini, dedicato alla vicenda.



