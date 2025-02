Arcivescovo Milano, per il Papa affetto, preghiera e attesa

"Affetto, preghiera e attesa" per quello che accade a Papa Francesco "ispirano tante persone e anche me". Lo ha spiegato l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, parlando di come la chiesa e i fedeli affrontano il ricovero del Papa in un'intervista al canale della Diocesi, Chiesa di Milano.

"La prima cosa è l'affetto per il Papa che si esprime con l'ascolto quasi ossessivo delle notizie, con tanta gente che prega - ha aggiunto -. L'affetto è ciò che ci unisce e questo spettacolo di tanta gente che prega con noi rivela che questo è condiviso dal popolo cristiano e da tante persone. È l'affetto per un uomo che con la sua parola, il suo esempio, le sue insistenze ci ha toccato il cuore, ci ha motivato a pensieri più ampi, a una visione del mondo più profonda".

C'è poi l'aspetto della preghiera "perché il Papa possa vivere questo momento di sofferenza e questo isolamento in modo che, anche con il dolore, possa insegnare alla chiesa ed esercitare il suo affetto per noi", ha proseguito Delpini.

"La terza parola è l'attesa delle notizie, attesa che diventa una speranza - ha concluso -. L'attesa che il Signore dia consolazione, riposo e nuova vita al nostro Papa".



