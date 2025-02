Un francobollo celebra i 500 anni dalla battaglia di Pavia

Un francobollo, valido per la posta ordinaria, e' stato emesso oggi per ricordare i 500 anni della Battaglia di Pavia, evento ricordato ieri con una rievocazione.

Nel 1525 si affrontarono l'esercito di Carlo V imperatore e l'esercito francese guidato dal re Francesco I: la vittoria spetto' agli imperiali e il re francese venne fatto prigioniero.

La vignetta del francobollo riproduce un particolare di uno degli arazzi della Battaglia di Pavia, capolavori della produzione tessile fiamminga del Cinquecento, realizzati tra il 1528 e il 1531 a Bruxelles dagli arazzieri Willem e Jan Dermoyen su cartoni del pittore Bernard van Orley e conservati presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli,.

Nel bollettino illustrativo che accompagna l'emissione si osserva che Per confermare il suo potere, forte anche dell'appoggio del Papa, il re di Francia, Francesco I, decise di scendere in Italia alla testa dell'esercito franco-svizzero, ma fu clamorosamente sconfitto dai lanzichenecchi imperiali nella battaglia combattuta nei pressi di Pavia, poco distante dal castello di Mirabello. Fatto prigioniero, Francesco I fu condotto a Madrid. Qui Carlo V per liberarlo lo obbligò a firmare un gravoso trattato di pace col quale la Francia, tra l'altro, perdeva il ducato di Milano e il controllo del nord Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA