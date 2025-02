'Sei forte, guarisci presto', i video degli alunni per il Papa

"Papa sei forte, guarisci presto".

"Caro Papa, preghiamo per te!". In alcuni piccoli video i bambini si raccontano e augurano al pontefice di stare meglio e tornare in Vaticano. L'iniziativa è della Fidae, Federazione delle scuole cattoliche.

"Stiamo organizzando una veglia di preghiera in tutte le scuole mercoledì - spiega all'ANSA la presidente, Virginia Kaladich - inoltre stiamo raccogliendo messaggi e piccoli video da mandare al Papa, non sappiamo se riuscirà a vederli ma noi intanto li prepariamo: vogliamo sensibilizzare i giovanissimi ad essere vicini al Pontefice in questo momento così delicato. In tutte le scuole cattoliche, infine, ogni giorno si prega per lui".



