Rapina in banca a Roma, dipendenti chiusi in una stanza

Rapina in banca in via Enrico Berlinguer a Roma. Intorno alle 08.20, due dipendenti della filiale che stavano entrando per iniziare regolarmente il loro turno di lavoro si sono trovati di fronte due rapinatori, probabilmente nascosti in una stanza. I due, con spiccato accento romano, completamente vestiti di nero, con passamontagna e armati di pistola li hanno minacciati e, dopo aver preso i loro cellulari, li hanno chiusi a chiave in un locale della filiale. I rapinatori hanno preso circa 60/70mila euro e sono scappati sfruttando un buco scavato sul pavimento utilizzato, con ogni probabilità, per fare accesso prima dell'apertura. Sul posto polizia scientifica e della Squadra mobile.



