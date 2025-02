Morto Bertilio, papà dello chef Carlo Cracco

Lutto per lo chef vicentino Carlo Cracco, per la morte del padre Bertillo, residente a Creazzo (Vicenza). Pensionato di 97 anni, era sposato con la moglie Lidia, di 90 anni, ed era apparso non solo in televisione accanto al figlio in un programma ma è stato anche protagonista di uno dei primi spot pubblicitari di Cracco.

E' stata fissata la data del funerale, che si terrà mercoledì prossimo nella chiesa di San Nicola, nella frazione di Olmo di Creazzo (Vicenza).



