Giovane ucciso in discoteca, coetaneo condannato a 14 anni

Il gip di Palermo ha condannato, in abbreviato, a 14 anni e 8 mesi, per omicidio preterintenzionale e rissa aggravata Andrea Cangemi, il 22 enne accusato di avere ucciso il coetaneo Francesco Bacchi durante una lite iniziata all'interno di una discoteca di Balestrate (Palermo) e proseguita fuori. Il 24 gennaio del 2024 i due litigarono e vennero alle mani, la vittima cadde a terra e Cangemi la colpì a calci uccidendola.

L'imputato avrebbe rotto a Bacchi l'osso del collo con una pedata.

Decisive per l'indagine, coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, le videocamere piazzate fuori dal locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA