Festa con boat parade a Trieste per l'arrivo della Vespucci

Trieste si prepara alla grande festa per l'arrivo della nave scuola della Marina militare italiana Amerigo Vespucci. Un arrivo in porto che sabato 1 marzo sarà accompagnato da una boat parade fatta di barche a vela, a motore, a remi, ma anche di sup, kayak e canoe, a cui fino a questa mattina avevano perfezionato l'iscrizione in 856.

L'evento è stato presentato oggi.

"Come Regione - ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga - abbiamo dato il massimo del supporto possibile, perché l'arrivo della Vespucci a Trieste, per la sua prima tappa italiana di questo tour, rappresenta una straordinaria opportunità di visibilità per il territorio e le eccellenze del Fvg".

Il veliero rimarrà ormeggiato in Riva del Mandracchio fino a martedì 4 marzo. Le prenotazioni per le visite alla nave sono "andate esaurite in 4 ore", ha affermato l'amministratore delegato di Difesa e Servizi Luca Andreoli, in videocollegamento.

Tra gli eventi correlati verrà organizzata un'edizione speciale della Barcolana, con barche e amanti del mare che faranno da scorta alla Vespucci. "Non si tratta di una regata - ha precisato il presidente della società velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - ma di una sfilata non competitiva. Per motivi di sicurezza tutte le imbarcazioni seguiranno la nave scuola a una distanza di almeno 50 metri dalla poppa".

Per sabato, è stato ricordato, è prevista l'esibizione delle Frecce Tricolori e quella della Fanfara del 4° Reggimento dei carabinieri a cavallo. Infine, tra il Molo Bersaglieri e il Molo Audace, sarà visitabile il 'Villaggio Italia' dove verrà ripercorso e raccontato il tour mondiale della Vespucci.

Previsti punti di ristoro food & beverage, negozi, area sponsor e produzione. Attesa nel porto di Trieste anche la Nave Trieste, "gioiello della tecnologia italiana", ha ricordato Andreoli.

La tappa di Trieste segna l'inizio del tour Mediterraneo di Nave Vespucci lungo le coste italiane, toccando anche due porti all'estero, che si concluderà a Genova il 10 giugno in occasione della Giornata della Marina.



