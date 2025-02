Evade dai domiciliari mascherato con un completo da detenuto

Ha lasciato gli arresti domiciliari mascherato con un completo da detenuto americano, a righe bianche e nere orizzontali e così lo ha trovato la polizia che lo ha arrestato a Spoleto con l'accusa di evasione. La vicenda è ricostruita oggi dalla questura con un comunicato ed è stata anticipata dal Corriere dell'Umbria.

L'uomo era stato recentemente sottoposto agli arresti domiciliari con controllo mediante dispositivo elettronico perché - riferiscono gli investigatori -, in violazione delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria, era stato trovato fuori dalla propria abitazione mentre si aggirava in strada brandendo una spranga di ferro. Nonostante il provvedimento, il 52enne è stato sorpreso dagli agenti del commissariato di Spoleto mentre percorreva corso Garibaldi vestito con il completo da detenuto americano.

Alla vista dei poliziotti, l'uomo si è dato alla fuga ritornando presso la propria abitazione, dove è stato poi raggiunto dagli agenti e tratto in arresto per il reato di evasione.

Il giudice - riferisce sempre la polizia -, dopo avere convalidato l'arresto, ha sostituito la misura con la custodia cautelare in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA