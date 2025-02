Diciannovenne investita da un'auto, denunciato il fidanzato

È stato denunciato dai carabinieri l'ex fidanzato della 19enne che questa notte è rimasta ferita in modo grave dopo esser stata investita da un'auto lungo via San Francesco a Paliano, in provincia di Frosinone. Il giovane, secondo quanto si apprende, si è presentato in caserma e ha raccontato ai militari di esser stato lui ad investirla ma di non essersene accorto. Il giovane, 22 anni, ha riferito che si era rivisto con la ex e dopo un po' hanno avuto un litigio a bordo dell'auto. Così avrebbe fatto scendere la ragazza e sarebbe ripartito senza accorgersi di nulla. È accusato di lesioni stradali e di omissione di soccorso.

