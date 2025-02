17enne mette video su TikTok, i Cc lo arrestano per spaccio

I carabinieri hanno arrestato ad Aversa (Caserta) un minore di origine egiziana, ospite di un centro di accoglienza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; il 17enne è stato infatti trovato in possesso, nel corso di un servizio antidroga, di circa 40 grammi di hashish. A mettere i carabinieri sulle sue tracce le immagini che il giovane ha pubblicato qualche giorno fa su Tiktok, che lo ritraevano mentre ballava nella centrale piazza Domenico Cirillo brandeggiando oggetti simili ad armi, e destando preoccupazione nella popolazione. I militari della stazione di Aversa, informati dai cittadini, hanno così avviato gli accertamenti, arrivando al Centro di Accoglienza dell'agro-aversano in cui il giovane è ospite; qui i carabinieri lo hanno perquisito con il supporto del personale della struttura per minori, sequestrandogli in una scatola tenuta nell'armadietto 18 stecche di hashish, per un peso di 39 grammi, oltre a poco più di 200 euro in contanti. Il 17enne è stato quindi condotto al Centro di Prima Accoglienza di Napoli Colli Aminei



