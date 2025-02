Ritrovata la quindicenne scomparsa ieri a Lucca

E' stata rintracciata questa sera dai carabinieri Gaia Celoni, la 15enne scomparsa da Lucca ieri sera. I militari della sezione radiomobile l'hanno ritrovato a bordo di un treno Firenze - Viareggio alla stazione di Altopascio. La 15enne è già stata affidata ai genitori.

Sono così terminate le ore di grande apprensione a Lucca per la sua scomparsa dopo che ieri sera aveva fatto perdere le proprie tracce. Nel corso della giornata si sono moltiplicati gli appelli, social e non solo, per fornire qualsiasi informazione che potesse essere utile alle ricerche. Tra questi anche quello del sindaco di Lucca Mario Pardini, sia attraverso il proprio profilo Facebook che sulla pagina istituzionale del Comune.

Sulla vicenda hanno indagato i carabinieri, cercando di ricostruire i movimenti della giovane. Uno dei genitori l'aveva accompagnata verso le 20.30 in auto nel centro storico di Lucca, a Porta San Pietro, dove Gaia si sarebbe incontrata con un gruppo di amici. Da quel momento però i familiari non hanno avuto altre notizie e il cellulare della minorenne risultava sempre spento.

Le ricerche delle forze dell'ordine si erano estese anche in altre zone della Toscana. Nel pomeriggio era emersa la pista di un paese fuori provincia dove la 15enne potrebbe essersi diretta in treno nella tarda serata, dopo aver salutato gli amici.

Il padre Fabio su Facebook aveva fatto un appello alla figlia affinché contattasse i familiari: "Per favore, stiamo male, abbiamo bisogno di sapere cosa è successo, se stai bene o no. Ti prego, fatti viva. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, non è successo nulla".

Anche la madre della giovane, Mery, aveva usato parole simili al TgR Rai della Toscana rivolgendosi alla 15enne: "A noi basta sapere innanzitutto che tu stia bene. Vorremmo un segno da te o da qualcuno che è con te. Magari che ci dia proprio un messaggio, anche anonimo. Pensa a quanto possano star male mamma e papà. Per qualsiasi cosa - ha concluso - non c'è problema.

Fatti sentire e non ti fidare di nessuno".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA