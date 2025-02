Un escursionista 50enne di Bergamo è morto questa mattina precipitando per oltre cinquanta metri mentre stava risalendo il pizzo Camino, nel territorio di Borno, in Vallecamonica nel Bresciano.

Era in compagnia di altri tre escursionisti che hanno chiamato i soccorsi e dato le coordinate della loro posizione.

La salma dell'uomo è stata recuperata dal soccorso alpino e portata all'ospedale di Esine (Brescia).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA