Pista bob Cortina, fascicolo Procura su eventuale danneggiamento

La Procura di Belluno ha aperto un fascicolo di indagine e i carabinieri stanno esaminando decine di video per capire se il tubo della nuova pista da bob di Cortina in vista delle Olimpiadi invernali 2026 sia stato spostato come atto di sabotaggio o frutto di un evento fortuito.

Nulla al momento consente di capire se ci sia stato un atto doloso.

Nel frattempo ieri, al termine della riunione delle forze dell'ordine che ha fatto seguito al Comitato per l'ordine e la sicurezza di venerdì, si è deciso di rafforzare le misure di sicurezza per evitare possibili intromissioni di estranei nei lavori della pista di bob che procedono a ritmo serrato.

Nel frattempo la Fondazione Milano-Cortina ha fatto sapere che da martedì sarà aperta un'altra 'finestra' di 72 ore per l'acquisto dei biglietti legati all'evento sportivo.



