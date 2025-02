Lorefice, la chiesa di Palermo prega per Papa Francesco

La Chiesa di Palermo si stringhe in preghiera per la salute del Papa. L'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice invita alla preghiera i fedeli e il clero per il Santo Padre ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale.

"Accompagniamo questo delicato momento della malattia del nostro amato Papa Francesco - dice l'arcivescovo di Palermo - e stiamogli vicino con l'affetto e la preghiera. Le parole di monsignor Pierangelo Sequeri, ieri su Avvenire, interpretano bene cosa sente e custodisce nel cuore per il Santo Padre la Chiesa di Palermo: 'Per la salute, i medici assicurano le migliori cure. Per la mano di Gesù che ti aiuta ogni giorno ad alzarti, abbiamo sempre speranza. Per la ripresa del servizio, quando e fino a quando il Signore vorrà, siamo certi che sarà generosa esattamente come lo è stata sino ad ora. Dentro la nostra preghiera, e il nostro affetto, c'è questo'. Lo affidiamo alla materna tenerezza di Maria Santissima, Salus infirmorum".





