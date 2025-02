Auto si ribalta a Brindisi, muore 35enne, ferito figlio 11enne

Un 35enne è morto in un incidente stradale poco fa a Brindisi. A bordo dell'auto c'era anche il figlio di 11 anni che ha riportato solo lievi ferite. L'auto del 35enne è finita fuori strada e si è ribaltata più volte finendo nelle campagne circostanti. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dagli agenti della polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso. Il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari.



