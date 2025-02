15enne scomparsa a Lucca, l'appello del sindaco su Facebook

I carabinieri stanno cercando di ricostruire i movimenti di Gaia Celoni, una ragazza 15enne di Lucca di cui si sono perse le tracce nella serata di sabato. Le ultime informazioni su di lei risalgono alle 20.30 di ieri quando uno dei genitori l'ha accompagnata in auto in città, a Porta San Pietro, zona molto frequentata dai giovani nel weekend, dove la 15enne aveva un appuntamento con un gruppo di amici. Da quel momento il cellulare della minore risulta spento.

In queste ore i militari stanno ascoltando chi avrebbe effettivamente visto la ragazza ieri sera prima di scomparire, per cercare di ricostruire quanto accaduto. Il sindaco Mario Pardini ha pubblicato sul profilo Facebook del Comune una descrizione della 15enne e un appello affinché chiunque abbia sue notizie contatti immediatamente le forze dell'ordine



Riproduzione riservata © Copyright ANSA