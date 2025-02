Lupo bloccato in una roggia nel Milanese, intervengono i Vvf

Un lupo è stato salvato, questa mattina, nel Milanese, grazia a un intervento dei Vigili del fuoco dopo la segnalazione di un passante che lo aveva notato bloccato in una roggia.

L'intervento è iniziato poco dopo le 7 a Gaggiano, comune agricolo del Sud-Est milanese, tra via Milano e via Italia. Su posto sono arrivati i pompieri del distaccamento milanese di via Darwin e il nucleo Saf fluviale: il lupo, di piccola taglia, animale tutelato, non è ancora stato fisicamente portato via in attesa dell'arrivo degli esperti del Cras di Milano, il centro di recupero per gli animali selvatici.



