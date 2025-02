La Fondazione Evangelisti al fianco della casa famiglia So.Spe.

La Fondazione Evangelisti, impegnata a garantire ai bambini il diritto all'istruzione e l'accesso a cure mediche innovative, ha portato a termine un progetto solidale che ha visto i volontari impegnati nella consegna di generi alimentari alla casa famiglia So.Spe., dell'Associazione Solidarietà e Speranza che, su iniziativa di Suor Paola, opera a Roma per le ragazze madri, bambini e adolescenti e per il sostegno e il recupero di persone vittime di violenze e povertà, detenuti e famiglie disagiate.

L'iniziativa, si legge in una nota, si inserisce nell'ambito delle attività filantropiche promosse dalla Fondazione, nata a Roma nel 2024 per volontà degli imprenditori Andrea e Matteo Evangelisti, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Airfire spa, per fornire un contributo positivo e tangibile alla società. I volontari della Fondazione Evangelisti sono andati a fare la spesa, selezionando prodotti di prima necessità, per poi consegnarli alla casa famiglia So.Spe. 'L'accoglienza calorosa e i sorrisi dei bambini e delle loro mamme - prosegue la nota - hanno reso questo gesto ancora più significativo, sottolineando quanto piccole azioni possano avere un impatto profondo sulla vita delle persone'.

'Questo progetto dimostra come la solidarietà sia una forza capace di generare cambiamenti reali - ha dichiarato Matteo Evangelisti, presidente della Fondazione - Favorire l'impegno di So.Spe. è stato doveroso per la Fondazione Evangelisti, che intende supportare le realtà presenti sul territorio di Roma e dintorni per sostenere i nostri concittadini più bisognosi.

Continueremo a promuovere iniziative che pongano al centro le persone e le relazioni, perché crediamo che ogni gesto, anche il più semplice, possa contribuire a costruire una società più giusta e solidale'.

La Fondazione Evangelisti è stata istituita per onorare la memoria di Armando Evangelisti, fondatore di Airfire SpA, e di suo figlio Luca, prematuramente scomparso a causa di una malattia incurabile. È una fondazione filantropica privata che promuove, realizza e gestisce progetti di Corporate social responsibility in linea con i valori di Airfire SpA. La missione della Fondazione è di collaborare con diverse realtà in Italia e all'estero per promuovere iniziative a sostegno delle comunità, generando un impatto positivo sulle persone e sulla società.

'Attraverso partnership di rilievo, la Fondazione si occupa di progetti nei settori dell'educazione, della formazione, della ricerca e della salute, favorendo la crescita culturale e sociale per un futuro centrato sull'uomo e sulle relazioni.

Con questa iniziativa a favore di So.Spe. - conclude la nota - la Fondazione Evangelisti conferma il proprio impegno concreto verso la costruzione di una società più inclusiva e solidale, dove la cura delle relazioni umane e il supporto alle persone più fragili rappresentano valori fondamentali'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA