Incendio nella notte nel campus di H-Farm a Roncade

Poco prima della mezzanotte un incendio è divampato in uno degli edifici del campus H-Farm di Roncade (Treviso), nella località di Ca' Tron.

Le fiamme hanno interessato uno stabile che ospitava server al piano terra e uffici al piano superiore.

Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco provenienti da Treviso, San Donà di Piave e Mestre (Venezia) con tre autopompe, tre autobotti, un'autoscala e un totale di 21 operatori.

Grazie al tempestivo intervento, il rogo è stato circoscritto nel giro di poche ore, evitando il propagarsi delle fiamme ad altre strutture. Le cause dell'incendio sono attualmente al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso le operazioni di bonifica con la presenza di due squadre.



