Fine settimana mite, con qualche nuvola e piogge isolate

Tempo mite e qualche nuvola nell'ultimo fine settimana di febbraio, con cielo coperto sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali e con piovaschi isolati sulla Liguria, le zone costiere della Toscana, e su Sicilia e Sardegna. Lo indicano le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

Sabato "sono previsti isolati piovaschi su Liguria, Toscana costiera ed isole maggiori, qualche fenomeno potrà interessare anche alessandrino, milanese e pavese; a fronte di un cielo coperto al Nord e su parte del Centro, si avranno ampie schiarite sul Sud peninsulare con massime che toccheranno su queste zone i 20°C", si legge nella nota.

Anche domenica sono attesi piovaschi insolati in Liguria, occasionali in Toscana e tra Lazio, Abruzzo interno e Campania.

Si prevede una nuvolistà diffusa su titta la penisola, con schiarite su Alpi centro-orientali, costa adriatica e isole maggiori.

Nel dettaglio: Sabato 22: al Nord piogge in Liguria, piovaschi tra Piemonte e Lombardia; al Centro piovaschi specie in Toscana e Sardegna, nuvoloso; al Sud soleggiato, isolati piovaschi sul trapanese.

Domenica 23: al Nord piogge isolate in Liguria, cielo coperto altrove; al Centro cielo molto nuvoloso o coperto con occasionali piovaschi; al Sud nubi sparse specie in Campania.

Lunedì 24: al Nord: da nuvoloso a coperto; al Centro piogge sparse, sole in Sardegna; al Sud piogge sul Basso Tirreno, sole in Sicilia.



