A Trieste striscioni e bandiere per manifestazione ProPal

"Resistere per esistere" è lo striscione appeso questa mattina a Trieste a Campo San Giacomo dal Presidio Odv Salaam Ragazzi dell'Olivo Comitato di Trieste per la Palestina, che ha organizzato un sit-it nella piazza del quartiere di San Giacomo. Era presente una trentina di persone, in gran parte giovani.

Al microfono e in un volantino è stato diffuso il messaggio che "mai come ora è stato chiaro che la libertà dei palestinesi è la libertà di tutti noi", ed è stato sottolineato che "a Gaza la violenza non è finita affatto. La presenza israeliana si è certamente molto ridotta, rispetto ai giorni più acuti del genocidio, però l'assedio non è stato tolto e non sono finiti gli attacchi. Inoltre - è stato ricordato - contrariamente a quanto stipulato e previsto negli accordi del cessate il fuoco, l'invio di macchinari per la rimozione delle macerie e di case prefabbricate sono bloccati".

In piazza sono state esposte anche bandiere della Palestina e un altro striscione con la scritta "basta massacrare i bambini".

A margine della manifestazione, alcuni rappresentanti di altri sodalizi hanno distribuito volantini che annunciano un presidio in piazza Unità d'Italia sabato 1 marzo, in occasione dell'arrivo della nave Vespucci, "diamo il 'malvenuto' agli strumenti di morte - si legge nel testo - e alle autorità che promuovono la guerra".



