Weekend mite con qualche nuvola

Un fine settimana mite con un po' di nuvole, già a partire da oggi, giornata in cui il sole splenderà su gran parte dell'Italia. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it sottolineando però che "durerà poco". La prossima settimana sarà , infatti, dominata da diverse perturbazioni con tante piogge e temperature di nuovo in calo.

"Nelle prossime ore - afferma - avremo un sole splendente su gran parte della penisola. Le Isole Maggiori saranno invece grigie come lo sarà, in giornata, la Liguria: su queste zone non sono da escludere isolati piovaschi". Le temperature saranno in aumento fino a 20-21°C al Sud, 15-17°C al Centro e 10-12°C al Nord, salvo in Liguria dove il termometro salirà fino a 15°C nonostante le nuvole.

Nel weekend, una perturbazione sulla Francia causerà un parziale aumento della nuvolosità al Centro-Nord, mentre al Sud e sul versante adriatico prevarranno le schiarite con tempo in prevalenza soleggiato, stabile e mite. In particolare sabato vedrà ancora qualche pioggia bagnare Liguria, Toscana, Alto Lazio e localmente le zone tra Piemonte e Lombardia. Domenica gli ombrelli saranno aperti tra Liguria ed Alta Toscana, mentre al Sud si toccheranno i 23°C con un bel sole. Da lunedì torna il brutto tempo con cieli grigi, piogge frequenti e temperature di nuovo leggermente sotto la media del periodo.

Nel dettaglio

- Venerdì 21. Al Nord: soleggiato, nubi in Liguria. Al Centro: soleggiato, nubi in Sardegna. Al Sud: piogge deboli in Sicilia.

- Sabato 22. Al Nord: piogge in Liguria, piovaschi tra Piemonte e Lombardia. Al Centro: piovaschi in Toscana, rari altrove, tante nuvole. Al Sud: soleggiato salvo isolati piovaschi sul trapanese

- Domenica 23. Al Nord: isolate piogge in Liguria, cielo coperto altrove. Al Centro: cielo molto nuvoloso o coperto. Al Sud: soleggiato salvo nubi sparse.

- Tendenza: piovaschi sparsi fino a martedì, poi perturbazione atlantica.

