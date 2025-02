Sala, 'non illumineremo il Comune per i due bimbi israeliani'

Ieri la Brigata ebraica di Milano e l'Associazione Milanese Pro Israele hanno lanciato un appello al sindaco, Giuseppe Sala, ad illuminare il Comune di arancione in segno di vicinanza per la restituzione della salme dei due bambini Ariel e Kfir da parte di Hamas.

"Non credo che lo faremo questo. Ci sarebbero moltissimi motivi per continuare a illuminare il Comune - ha spiegato Sala a margine dell'inaugurazione di una statura dedicata all'anniversario dello scoppio del conflitto in Ucraina -. Direi che il problema è tenere posizioni politiche".



