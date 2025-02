Resta in prognosi riservata il 16enne ferito dal branco a Milano

E' in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita il 16enne accoltellato da un gruppo di giovani in strada, all'esterno del nuovo centro commerciale Merlata Bloom di Milano, probabilmente per rapina. La prognosi rimane comunque riservata e i medici stanno compiendo i vari approfondimenti. Ieri sera è stato portato al Trauma Center dell'Ospedale Niguarda.

Stando ai primi accertamenti degli agenti dell'Ufficio prevenzione della Questura di Milano, il 'branco' sarebbe stato composto da cinque ragazzi che avrebbe accerchiato il giovane per rapinarlo del cellulare e del monopattino. Forse il 16/enne ha cercato di reagire ed è stato accoltellato alla schiena, alla testa e a una mano.

I poliziotti sono al lavoro per individuare i responsabili, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona alla ricerca di testimoni.

