Quinto giorno di attacchi a siti Italia, Leonardo tra target

Prosegue per il quinto giorno consecutivo la campagna di attacchi hacker ai danni di enti ed aziende italiane dei settori governativo, trasporti, finanziario, energetico e della difesa. Tra i target Leonardo, Banca d'Italia, Autorità dei trasporti, Edison, Fininvest, Parmalat. Alcuni siti non risultano raggiungibili, altri come quelli di Leonardo e dell'Autorità trasporti sono tornati a funzionare nella mattinata. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha informato e offerto supporto ai bersagli degli hacker.

Gli attacchi sono sempre di tipo Ddos (Distributed denial of service) con l'invio tramite bot di un alto flusso di richieste di accesso al sito per renderlo irraggiungibile.



