Gorizia, lieve calo popolazione ma aumenta la attrattività

Gorizia si conferma una città attrattiva, derivante dalla combinazione tra il buon livello dei servizi, la presenza di tanto verde e la sicurezza. È quanto emerge dall'andamento demografico 2024 diffuso dagli uffici municipali.

Secondo l'Anagrafe, al primo gennaio 2024 i residenti a Gorizia erano 33.501, di cui 16.357 maschi e 17.144 femmine. Al 31 dicembre 2024 la popolazione calcolata era invece di 33.419 residenti, di cui 16.353 maschi e 17.066 femmine. Le persone che si sono trasferite a Gorizia sono rimaste sostanzialmente invariate negli ultimi anni: le iscrizioni per trasferimento nel 2024 sono state 1.231, di cui 706 provenienti da altri comuni italiani e 441 dall'estero. Erano 1.234 complessivamente nel 2023, mentre nel 2022 l'Istat ne aveva registrate 1.240. Coloro che invece sono stati cancellati nel 2024 perché trasferitisi altrove sono stati 1.009, quindi il saldo migratorio è pari a più 222.

I residenti stranieri erano 3.848 al 31 dicembre 2024 (1.919 maschi e 1.929 femmine), a fronte dei 3.769 di esattamente un anno prima (1.875 maschi e 1.894 femmine). I tre Stati più rappresentati sono gli stessi degli ultimi anni: la Slovenia con 620 persone (547 nel 2023), il Kosovo con 372 (419 nel 2023), la Romania con 272 (285 nel 2023).

"Tutto il lavoro di riqualificazione che stiamo portando avanti va nella direzione di rendere Gorizia sempre più appetibile per le famiglie - le parole del sindaco Rodolfo Ziberna - Nella nostra città possiamo godere di servizi eccellenti e di un elevato standard di qualità della vita, grazie a quello che è destinato alle varie fasce d'età, dai nuclei familiari con bimbi piccoli alle persone non più giovani.

Punti di forza che già spingono tanti a decidere di trasferirsi in città e che intendiamo promuovere con ancora più convinzione con Go! 2025. Ovviamente a questo va abbinato il necessario rilancio economico, a cui si sta lavorando su vari fronti".





