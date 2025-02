Figlio del senatore Occhiuto cade da finestra di casa, é grave

Francesco Occhiuto, 30 anni, figlio del senatore Mario, di Forza Italia, e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto, é stato portato stasera nell'ospedale di Cosenza dopo essere rimasto gravemente ferito precipitando da una finestra della propria abitazione all'ottavo piano, su viale Mancini. In merito alla dinamica di quanto é accaduto, su cui al momento viene mantenuto uno stretto riserbo, sono in corso accertamenti.

In tarda serata, secondo quanto si é appreso, i sanitari hanno disposto il trasferimento del giovane nell'ospedale di Catanzaro per essere ricoverato nel reparto di rianimazione.

Nell'ospedale di Cosenza si sono recate decine di persone tra cui il sindaco di Cosenza, Franz Caruso; la presidente della Provincia, Rosaria Succurro, ed il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Pierluigi Caputo, molto vicino alla famiglia Occhiuto.



