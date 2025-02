Bimba di 6 anni travolta da un suv nel Trevigiano, è grave

Una bambina di sei anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale "Ca' Foncello", di Treviso, dopo essere stata investita questa mattina, a Breda di Piave (Treviso), da un Suv condotto da un'automobilista della zona.

La piccola, secondo quanto riferito dai testimoni, avrebbe attraversato la strada per raggiungere lo scuolabus sul lato opposto della carreggiata, sotto gli occhi della madre che la stava accompagnando.

L'investitrice si è subito fermata ed è risutata negativa ai test per verificare l'assunzione di alcol o sostanze alteranti.

Sul posto hanno operato polizia locale e il Suem 118 intervenuto con il servizio di elisoccorso.



