Autobus di linea si ribalta vicino Perugia, passeggeri salvi

Un autobus di linea con a bordo due passeggeri e il conducente si è ribaltato nel primo pomeriggio di oggi dopo essere scivolato in una scarpata, lungo la strada provinciale 201 a Pietralunga (Perugia), posizionandosi su un fianco.

Le due persone che erano a bordo e il conducente sono riuscite a uscire autonomamente dal mezzo e, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, hanno riportato solo lievi ferite.

Gli stessi vigili sono intervenuti dal distaccamento di Gubbio, supportati da un'autogrù proveniente dalla centrale di Perugia.

L'autobus scivolando ha urtato una linea elettrica, facendola cadere senza però tranciare i cavi. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i carabinieri della stazione locale e la polizia municipale per assicurare i primi soccorsi e gestire la sicurezza dell'area. Sono in corso le operazioni di recupero dell'autobus tramite l'autogru.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA